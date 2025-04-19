Игры с голевой феерией в дополнительное время

Объявлена игра с самым результативным дополнительным временем в истории футбола.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 16 матчей, в которых за 30 минут было забито не менее пять голов.

Рейтинг, составленный IFFHS, возглавляет матч Кубка Германии. 90 минут матча между «Викторией Кёльн» и «Узингеном» завершились со счетом 0:0. Те, кто смотрел матч 26 октября 1974 года, увидели семь голов в дополнительное время. Представитель Кельна выиграл в дополнительное время со счетом 6:1.

В истории было семь случаев, когда в дополнительное время игры было забито шесть голов. Пять голов было забито восемь раз.

Отметим, что последний матч в списке - поединок Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом». Английская команда выиграла матч, который завершился со счетом 2:2 после основного времени, 5:4.

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