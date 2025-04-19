19 Апреля 2025
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Конте покинет "Наполи"

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2025 12:27
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Конте покинет "Наполи"

Антонио Конте покинет должность главного тренера итальянской футбольной команды «Наполи».

Как сообщает İdman.biz, по данным источника, специалист твёрдо решил уйти из неаполитанского клуба после окончания нынешнего сезона.

Итальянские специалисты Массимилиано Аллегри и Винченцо Итальяно находятся в шорт-листе руководства «Наполи» на случай, если действующий тренер команды Антонио Конте покинет неаполитанский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у Аллегри сохранялись хорошие отношения со спортивным директором «Наполи» Джованни Манной ещё со времён их работы в «Ювентусе».

Итальяно занимает должность главного тренера «Болоньи» на текущий момент. Последним местом работы Аллегри был «Ювентус». После 32 туров чемпионата Италии команда Конте набрала 68 очков и занимает второе место.

İdman.biz

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