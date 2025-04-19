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Роналду может подписать контракт с "Ман Сити" или "Челси"

Мировой футбол
Новости
19 Апреля 2025 10:52
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Роналду может подписать контракт с "Ман Сити" или "Челси"

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», может сменить клуб.

Как сообщает İdman.biz, по информации известного арабского журналиста Sport Bible Насира Джаббара, Роналду рассматривает уход из «Аль-Насра» для участия в клубном чемпионате мира 2025 года. На подписание Роналду претендует лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Роналду может заключить с одним из этих клубов одномесячный контракт для участия в турнире.

Напомним, португалец длительное время выступал за другой английский гранд, «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Криштиану по такой же схеме для участия в КЧМ может подписать контракт с «Интер Майами».

İdman.biz

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