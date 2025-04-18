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"Галатасарай" отпраздновал очередную победу в Суперлиге Турции - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 23:18
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"Галатасарай" отпраздновал очередную победу в Суперлиге Турции - ВИДЕО

Стамбульский «Галатасарай» продолжает уверенно идти к своему очередному титулу чемпионата Турции.

Как передает İdman.biz, в Суперлиге Турции прошли первые матчи 32-го тура.

Так, стамбульский «Галатасарай» на своем поле одержал уверенную победу над «Бодрумспором», забив в ворота соперника два безответных мяча.

В свою очередь, «Коньяспор» на выезде в упорной борьбе вырвал победу у «Хатайспора» со счётом 3:2.

Таким образом, «Галатасарай» набрал 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Фенербахче» на шесть очков. Впрочем, команде Жозе Моуринью еще предстоит провести матч 32-го тура.

İdman.biz

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