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Моуринью без раздумий отказал Бразилии

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 21:03
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Моуринью без раздумий отказал Бразилии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил предложение от Федерации футбола Бразилии после расторжения контракта с наставником сборной Доривалем Жуниором.

Однако, как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Данкана Кастлза, именитый португалец отказался от этой возможности без раздумий.

Федерация искала замену и обратилась к Моуринью с официальным предложением. Тем не менее, специалист, чей контракт с турецким клубом рассчитан до 2026 года, решил остаться в Стамбуле. По информации источников, среди кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии также рассматриваются Карло Анчелотти и Жорже Жезуш.

С начала сезона Моуринью провел у руля «Фенербахче» 49 матчей во всех турнирах: команда одержала 31 победу, 11 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Средняя результативность под руководством португальца составила 2,12 очка за игру.

В национальном чемпионате клуб занимает второе место, уступая три очка лидирующему «Галатасараю».

İdman.biz

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