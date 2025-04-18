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Скандал в "Бешикташе": уволенный сотрудник удалил данные тысяч игроков

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 18:42
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Скандал в "Бешикташе": уволенный сотрудник удалил данные тысяч игроков

В футбольной академии «Бешикташ» разгорелся серьезный скандал.

После недавней реструктуризации клуба и увольнения нескольких сотрудников, один из них совершил акт мести, который может дорого обойтись клубу, передает İdman.biz.

Как сообщает турецкая пресса, бывший работник Академии, вернувшийся на базу в Фуля — Хаккы Етен для возврата служебного автомобиля и получения личных вещей, воспользовался доступом к компьютеру. Он удалил информацию более чем о 3000 футболистах, собранную в течение своей работы. Это произошло сразу после расторжения его контракта.

Ранее «Бешикташ» расстался с руководителем скаутского отдела Халуком Чакаром, а также скаутами Недждетом Эргюном, Халуком Дураноглу, Хайдаром Этиком, Мехметом Касымом Гюндюзом и Дегером Батмазом в рамках масштабных кадровых изменений в структуре клуба.

İdman.biz

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