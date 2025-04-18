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Фанат "Эвертона" получил пожизненный бан за кражу еды

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 22:30
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Фанат "Эвертона" получил пожизненный бан за кражу еды

Курьёзный инцидент произошёл на тестовом мероприятии нового стадиона футбольного клуба «Эвертон» в Ливерпуле. Один из болельщиков снял на видео, как украл еду, сопровождая действия фразой «Adios amigo!» и самодовольным смехом.

Как передает İdman.biz, этот ролик быстро распространился в сети, а сам фанат теперь навсегда лишён возможности посещать домашние матчи своей команды.

62-летнему мужчине аннулировали членство в клубе, и теперь он не сможет попасть на стадион Bramley-Moore Dock, строительство которого обошлось в 750 миллионов фунтов. Новая арена вмещает 53 тысячи зрителей и откроется к старту сезона 2025/26.

Полиция графства Мерсисайд была уведомлена, но передала разбирательство клубу. Нарушителю предложили компенсировать стоимость украденной еды — £12,75 — в пользу благотворительного фонда Everton in the Community.

İdman.biz

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