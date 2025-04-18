Игроки, сыгравшие больше всего матчей за одну команду в еврокубках - СПИСОК

Названы игроки, сыгравшие больше всего матчей за одну команду в европейских футбольных кубках.
Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены футболисты, сыгравшие не менее 150 матчей.
Этого добились восемь игроков. Абсолютный рекорд принадлежит Хави, который провел за "Барселону" 173 матча. Паоло Мальдини - второй, Томас Мюллер - третий.
Хави ("Барселона") - 173
Паоло Мальдини (Милан) – 168
Томас Мюллер ("Бавария") – 167
Хавьер Дзанетти ("Интер") - 160
Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед") – 158
Икер Касильяс ("Реал") - 155
Лионель Месси ("Барселона") – 153
Джейми Каррагер ("Ливерпуль") – 150
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