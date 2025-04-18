"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории, забившей два гола на 120-й минуте крупного европейского матча.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Лига Европы . 1/4 финала. Второй матч

17 апреля 2025, четверг. 23:00

Манчестер Юнайтед (Англия) - Лион (Франция) - 2:2 (3:2 в д.в.)

Голы: 1:0 Угарте – 10' 2:0 Дало – 45+1' 2:1 Толиссо – 71' 2:2 Тальяфико – 78' 2:3 Шерки – 105' 2:4 Ляказетт – 110' 3:4 Фернандеш – 114' 4:4 Майну – 120' 5:4 Магуайр – 120+1'

Удаления: нет / Толиссо – 89'

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» со счётом 5:4. Два гола английский клуб забил на 120-й минуте. Их авторами стали Кобби Майну и Гарри Магуайр.

Первая встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей МЮ вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Атлетиком».

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

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