Обнародована символическая сборная ЛЧ после матчей 1/4 финала

После ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА была объявлена символическая сборная недели, сообщает İdman.biz.
В состав команды вошли игроки клубов: «Интер» (Италия), ПСЖ (Франция), «Боруссия» и «Бавария» (обе — Германия), «Астон Вилла» и «Арсенал» (обе — Англия).
Вратарь:
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Защитники:
Бенжамен Павар («Интер»),
Эзри Конса («Астон Вилла»),
Якуб Кивьор («Арсенал»),
Нуно Мендеш (ПСЖ)
Полузащитники:
Майкл Олисе («Бавария»),
Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд),
Деклан Райс («Арсенал»),
Джон Макгинн («Астон Вилла»)
Нападающие:
Лаутаро Мартинес («Интер»),
Серу Гирасси («Боруссия»)
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