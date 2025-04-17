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Обнародована символическая сборная ЛЧ после матчей 1/4 финала

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 23:00
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Обнародована символическая сборная ЛЧ после матчей 1/4 финала

После ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА была объявлена символическая сборная недели, сообщает İdman.biz.

В состав команды вошли игроки клубов: «Интер» (Италия), ПСЖ (Франция), «Боруссия» и «Бавария» (обе — Германия), «Астон Вилла» и «Арсенал» (обе — Англия).

Вратарь:

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Защитники:

Бенжамен Павар («Интер»),
Эзри Конса («Астон Вилла»),
Якуб Кивьор («Арсенал»),
Нуно Мендеш (ПСЖ)

Полузащитники:

Майкл Олисе («Бавария»),
Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд),
Деклан Райс («Арсенал»),
Джон Макгинн («Астон Вилла»)

Нападающие:

Лаутаро Мартинес («Интер»),
Серу Гирасси («Боруссия»)

İdman.biz

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