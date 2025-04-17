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Искусственный интеллект предсказал победителя Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 19:56
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Искусственный интеллект предсказал победителя Лиги чемпионов

После завершения стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА стали известны участники полуфиналов турнира. В этот момент в дело вмешался искусственный интеллект, который спрогнозировал будущего победителя турнира, передает İdman.biz.

Согласно данным ИИ, главным претендентом на титул является каталонская «Барселона». Вероятность ее победы составляет 27,1%. Вторым фаворитом названа лондонская команда «Арсенал» — 25,3%, а третьим — французский ПСЖ с 24,8%. Вероятность триумфа «Интера» оценена в 22,9%.

Стоит отметить, что система управления рисками букмекерской компании также выделяет «Барселону» в качестве фаворита с коэффициентом 2.85. За ней следуют ПСЖ (3.15), «Арсенал» (3.25) и «Интер» (5.2).

İdman.biz

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