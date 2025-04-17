Анчелотти может покинуть "Реал" уже в апреле

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост после финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sports.

Для 65-летнего специалиста матч на «Камп Ноу» может стать последним в нынешнем цикле: после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:5 по сумме двух встреч) и второго места в Ла Лиге (66 очков после 31 тура, у лидирующей «Барселоны» — 70) руководство клуба рассматривает кадровые изменения.

Анчелотти руководит «Реалом» с 2021 года, а ранее уже возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За это время он выиграл два чемпионата Испании и три Лиги чемпионов, став одним из самых титулованных тренеров в истории клуба.

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