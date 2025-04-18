Когда определятся финалисты Лиги чемпионов?

Объявлено расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что этап стартует в Лондоне.

29 апреля «Арсенал» примет ПСЖ. На следующий день «Барселона» встретится с «Интером».

Первый финалист определится в поединке последних в Италии. Ответный матч состоится шестого мая, а на следующий день пройдет игра ПСЖ - «Арсенал».

Лига Чемпионов

Полуфиналы

Первые игры

29 апреля

23:00. «Арсенал» – ПСЖ

30 апреля

23:00. «Барселона» — «Интер»

Ответные игры

6 мая

23:00. «Интер» — «Барселона»

7 мая

23:00. ПСЖ – «Арсенал»

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