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Когда определятся финалисты Лиги чемпионов?

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2025 00:11
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Когда определятся финалисты Лиги чемпионов?

Объявлено расписание матчей полуфинала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что этап стартует в Лондоне.

29 апреля «Арсенал» примет ПСЖ. На следующий день «Барселона» встретится с «Интером».

Первый финалист определится в поединке последних в Италии. Ответный матч состоится шестого мая, а на следующий день пройдет игра ПСЖ - «Арсенал».

Лига Чемпионов
Полуфиналы

Первые игры
29 апреля
23:00. «Арсенал» – ПСЖ

30 апреля
23:00. «Барселона» — «Интер»

Ответные игры
6 мая
23:00. «Интер» — «Барселона»

7 мая
23:00. ПСЖ – «Арсенал»

İdman.biz

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