Футболист «Реала» Винисиус забил гол в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

Как сообщает İdman.biz, 24-летний бразилец отличился на 67-й минуте после ошибки защитника Вильяма Салиба.

Гол стал для Винисиуса 105-м за «Реал» во всех турнирах. Благодаря этому Винисиус обошел Роналдо (104 гола) и стал рекордсменом по голам за «Реал» среди бразильцев.

Отметим, что Роналдо забил свои 104 гола в 177 встречах. То есть он забивал гол каждые 132 минуты при темпе 0,59 гола за игру. Винисиусу на 105 голов потребовалось 309 игр, в которых он забивал в среднем 0,34 гола и тратил на гол 212 минут.

İdman.biz