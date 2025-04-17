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Еще один англичанин вошел в историю Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 02:16
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Еще один англичанин вошел в историю Лиги чемпионов

В среду нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол в ворота «Интера» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Сиро», доведя число своих голов в текущем сезоне до 35, сообщает İdman.biz.

Этот мяч стал частью исторического достижения: с начала прошлого сезона Кейн забил 79 голов и принял участие в 101 голевом действии — больше, чем любой другой игрок в топ-5 европейских лиг.

Несмотря на эпизодическую критику, капитан сборной Англии продолжает поражать своей стабильностью. В Лиге чемпионов этого сезона он уже отличился 11 раз, уступая по этому показателю лишь Рафинье («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия» Д).

Интересно, что в матче с «Интером» также забил Эрик Дайер, оформив свой первый гол за «Баварию» после перехода из «Тоттенхэма» — вслед за Кейном.

İdman.biz

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