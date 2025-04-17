Звезда "Реала" вошел в историю Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сравнялся с легендарным вратарём клуба Икером Касильясом, сыграв 47-й матч в Лиге чемпионов в возрасте до 21 года. Таким образом, англичанин повторил рекорд мадридской легенды и стал самым молодым игроком с таким количеством матчей в турнире, сообщает İdman.biz.

Однако знаменательная дата оказалась омрачена результатом — «Реал» выбыл из Лиги чемпионов, несмотря на упорную борьбу против «Арсенала» в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу». Лондонцы приехали с комфортным преимуществом после победы 3:0 в первом матче.

По ходу встречи кипер «Реала» Тибо Куртуа парировал пенальти, исполненный Букайо Сака, но забить «Лос Бланкос» так и не удалось. Кроме того, назначенный в их пользу пенальти после падения Килиана Мбаппе был отменён после просмотра VAR.

Заметим, что мадридский клуб впервые с сезона 2019/20 не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Отмечается, что защитник Дани Карвахаль, не попавший в заявку из-за травмы, устроил словесную перепалку с Сака в подтрибунном тоннеле — напряжение ощущалось даже за пределами поля.

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