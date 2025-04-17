Хавьер Маскерано: "У Месси все есть, чтобы повести Аргентину на ЧМ-2026"

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано выразил уверенность в том, что Лионель Месси способен сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.biz.

По его словам, у легендарного форварда «есть и ноги, и настрой», чтобы вновь вывести «Альбиселесте» на мировую арену.

«Физически он полностью готов, и с ментальной стороны — тоже. Но решение — исключительно за ним. Как аргентинец, я, конечно, надеюсь, что он сыграет», — цитирует Goal Маскерано.

Напомним, Месси пропустил мартовские стыковые матчи из-за травмы, что вызвало разговоры о его будущем в национальной команде. Однако если он всё же примет участие в ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, то станет одной из главных звёзд турнира — спустя четыре года после триумфа в Катаре.

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