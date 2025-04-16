"Реал" попросил помощи у ИИ перед матчем с "Арсеналом": фанаты смеются

В преддверие ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» мадридский «Реал» попытался воодушевить болельщиков нестандартным способом — обратившись к искусственному интеллекту.

Как передает İdman.biz, в официальном аккаунте клуба появился ролик, в котором ChatGPT переводит фразу «Noventa minuti en el Bernabeu son molto longo» («90 минут на "Бернабеу" — это очень долго») на разные языки.

Идея, судя по реакции в соцсетях, вызвала скорее ироничную реакцию, чем вдохновение. Фанаты «Арсенала» тут же обвинили «Реал» в панике, а даже поклонники мадридцев признали пост «нелепым», если команда не совершит чудо-камбэк после поражения 0:3 в Лондоне.

Хотя мадридцы не раз устраивали яркие камбэки в Лиге чемпионов, статистика не на их стороне: из 47 команд, проигравших первый матч с разницей в три мяча, лишь четыре смогли пройти дальше.

İdman.biz