Нападающий сборной Габона погиб, упав с 11-го этажа

Трагически погиб футболист сборной Габона по футболу Арон Бупендза.

İdman.biz сообщает, что 28-летний нападающий, игравший за китайский клуб «Чжэцзян», выпал с 11-го этажа здания, где жил.

Начато расследование смерти нападающего, который в начале этого года перешел из австрийского клуба «Рапид» в азиатский клуб. Полиция рассматривает три версии. Рассматриваются следующие версии: самоубийство, случайное падение и ссора с братом во время инцидента.

Отметим, что за свою карьеру Бупендза выступал за такие команды, как «Бордо», «Хатайспор» и «Аш-Шабаб».

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