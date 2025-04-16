Отчет дня Лиги чемпионов: рекорды, достижения

Завершились ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу.

İdman.biz сообщает, что во второй день турнира состоялось два матча.

Эти встречи были примечательны некоторыми статистическими моментами. IFFHS подготовил отчет о рекордах и достижениях дня.

«Боруссия Дортмунд» – «Барселона» – 3:1

- «Барселона» впервые с сезона 2018/19 вышла в полуфинал. Команда, которая вышла в эту стадию Лиги чемпионов в 13-й раз в своей истории, добилась этого после пятисезонного перерыва. Это самое долгое ожидание полуфинала для испанской команды.

- Прервана 24-матчевая беспроигрышная серия «Барселоны»: 20 побед и четыре ничьи. Это первое поражение в 2025 году для нее. И это самое успешное начало года в истории команды Ла Лиги.

- Это первое поражение вратаря Войцеха Щенсны в «Барселоне».

- Автогол Бенсебаини стал 19-м, забитым соперниками «Барселоны» в Лиге чемпионов. Каталонцы, наряду с мадридским «Реалом», стали командой, в матчах которой забивалось больше всего автоголов.

- В играх других команд «большой пятерки» Европы не было больше автоголов в этом сезоне, если учитывать все соревнования. Единственным партнером «Барселоны» является «Комо».

- Серу Гирасси стал первым игроком, оформившим хет-трик в матче плей-офф Лиги чемпионов, после которого его команда не смогла пройти в следующий этап.

- Гирасси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим «идеальный хет-трик» (один гол левой ногой, другой - правой, третий - головой) в ворота «Барселоны».

- Это третий «идеальный хет-трик» в Лиге чемпионов в 21 веке. Себастьен Аллер («Аякс» — «Спортинг» — 5:1) сделал это 15 сентября 2021 года, а Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» — «Лейпциг» — 7:0) — 14 марта 2023 года.

- В матче «Барселоны» во второй раз в этом сезоне был оформлен хет-трик в Лиге чемпионов. Ранее Вангелис Павлидис забил три гола за «Бенфику».

- Только один раз в истории — в сезоне 1997/98 — соперники «Барселоны» порадовали себя двумя хет-триками. В то время за «Ньюкасл» забивали Фаустино Асприлья, а за «Динамо» (Киев) — Андрей Шевченко.

- Гирасси — первый африканский игрок, оформивший хет-трик в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов.

- Гирасси — игрок, забивший больше всего голов «Барселоне» в одном сезоне Лиги чемпионов — пять. Он обошел Килиана Мбаппе (четыре гола в сезоне 2020/21).

- Гирасси стал игроком «Боруссии», забившим больше всего голов в одном сезоне Лиги чемпионов — 13, обогнав Эрлинга Холанда (2020/21) и Роберта Левандовски (2012/13), которые отличились по 10 раз каждый.

«Астон Вилла» — ПСЖ — 3:2

- ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов в пятый раз в истории после 1995, 2020, 2021 и 2024 годов. Это новый рекорд для французских клубов. Парижане оставили позади "Монако" (4).

- Всего ПСЖ сыграет в девятом полуфинале европейских турниров (также три - в Кубке обладателей кубков и один - в Кубке УЕФА). ПСЖ, обошедший другие французские клубы, опережает «Марсель» (8) и «Монако» (7).

- В этом сезоне ПСЖ побил рекорд французского клуба за один сезон Лиги чемпионов, забив 30 голов. В сезоне 2004/05 «Лион» забил 29 голов.

- Французские клубы выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов во всех последних шести попытках. «Монако» сделал это в сезоне 2016/17, «Лион» и ПСЖ — в сезоне 2019/20, а «ПСЖ» — в сезонах 2020/21 и 2023/24.

- Последний раз французские клубы выбывали на стадии четвертьфинала в сезоне 2015/16, когда ПСЖ не смог обыграть «Манчестер Сити».

- ПСЖ впервые в этом сезоне пропустил «3+» гола в официальном матче.

- Луис Энрике — первый тренер, которому удалось выйти в полуфинал еврокубков с ПСЖ в двух сезонах подряд.

- Луис Энрике стал четвертым тренером, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов за два сезона с французским клубом. У Альбера Батто была такая полоса успехов в «Реймсе», у Робера Эрбена — в «Сент-Этьене», а у Раймона Гутальса — в «Марселе».

- Впервые в Лиге чемпионов голы за одну и ту же команду забили правый защитник (Ашраф Хакими) и левый защитник (Нуну Мендеш) в матче плей-офф.

- Нуну Мендеш — защитник, забивший больше всего голов в Лиге чемпионов в этом сезоне — четыре. Хакими разделил наибольшее количество результативных передач с игроком «Аталанты» Давиде Дзаппакостой — по пять.

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