Хватает за нос, всех критикует, радуется снегу и играет с собакой. Чем занят Моуриньо в Турции - ФОТО

Мы собрали самые интересные истории из работы Жозе Моуриньо в Стамбуле.

Не прошлого еще и одного сезона, а их накопилось прилично. Никто в футболе не умеет так изящно вызывать ажиотаж вокруг своей персоны, как это делает Жозе Моуриньо. Мало кто удивился, что португалец теперь постоянно попадает в заголовки турецких газет в роли тренера «Фенербахче».

Когда Жозе не выигрывает трофеи, он выигрывает игры, а если он не может и этого сделать, он контролирует повестку дня каким-то другим способом.

От срывов у боковой линии до необычных пресс-конференций — давайте вспомним самые интересные моменты из жизни Моуриньо в Турции. Есть скандалы, но и позитивные истории присутствуют.

Схватил тренера за нос

«Галатасарай» обвинил Моуриньо в «физическом нападении» на их тренера Окана Бурука после огненного дерби в Кубке Турции.

После перерыва Жозе подошел к Буруку сзади и ущипнул его за нос, в результате чего наставник «Галатасарая» упал на газон, закрыв лицо руками. В итоге, получил дисквалификацию на три игры и штраф в размере шести тысяч евро.

Обвинение в расизме

Выступая на пресс-конференции после февральского стамбульского дерби с «Галатасараем», Моуриньо сказал, что скамейка запасных соперника «прыгала, как обезьяны», а также снова раскритиковал турецких судей, заявив, что их уровень работы это просто катастрофа.

Нулевую ничью, кстати, судил словенец Славко Винчич после того, как оба клуба попросили иностранного арбитра взять на себя ответственность за матч.

«Галатасарай» в ответ обвинил Моуриньо в расизме. Последовал встречный иск. В защиту Жозе встали бывшие подопечные – Дрогба и другие чернокожие футболисты. Они поддержали Моуриньо и заявили, что его нельзя обвинять в расизме. Волна утихла, в Стамбуле официально решили, что поводов открывать дело против Жозе нет, а в «Фенербахче» с удовольствием выступили против «Галатасарая», назвав их обвиняние «жалкой клеветой».

Разглагольствования о коррупции

После победы 3:2 на выезде над «Трабзонспором» Моуриньо разразился длинной тирадой на своей послематчевой пресс-конференции, критикуя вообще всех — от VAR до коррупции в турецком футболе.

Особенный тренер рассуждал о проблемах турецкого футбола примерно восемь минут.

Я виню совет директоров «Фенербахче», они рассказали мне только половину того, что здесь происходило (намекая на коррупцию со стороны «Галатасарая»). Если бы они мне все рассказали, я бы не приехал сюда.

Впрочем, нельзя сказать, что у Моуриньо нет причин так думать – чемпионат Турции известен своими скандалами вокруг судейства.

Жозе был так зол, что даже утверждал, что «никто не хочет смотреть турецкую лигу за границей».

Красная карточка в матче с «Манчестер Юнайтед»

С того момента, как стало известно, что «Фенербахче» сыграет против «Манчестер Юнайтед», все понимали, что Моуриньо что-то вытворит.

«Юнайтед» доминировал во втором тайме в Стамбуле, но победить в итоге не смог – «Фенербахче» сравнял счет, но не без удаления Моуриньо — он весь вечер раздражал четвертого судью своими протестами. Закончили матч со счетом 1:1.

Решил не идти на пресс-конференцию

Моуриньо, наверное, уже в сентябре понял, что турецкая лига – это особенное место, по которому стоит снимать сериалы или фильмы. Жозе отказался присутствовать на обязательной послематчевой пресс-конференции после поражения в поединке с «Галатасараем».

Моуриньо заставили ждать около 70 минут, чтобы поговорить со СМИ, потому что менеджер «Галатасарая» Окан Бурук затянул свою речь.

Тренер, который играет на выезде, идет первым на пресс-конференцию, это нормально, но есть пределы!

Я ждал 70 минут и даже после этого не смог пойти, потому что его пресс-конференция продолжалась. Я не могу ждать так долго.

Впрочем, на пресс-конференцию после игры с «Галатасараем» он не пришел и еще раз – это было после того, как схватил Бурука за нос. Наверное, предвидел, что теперь ждать придется еще дольше, чем 70 минут.

Неудачное празднование

Хотел отпраздновать гол, но поскользнулся и упал.

Подкат со стороны своего же игрока

И вот такой же случай, но уже не на матче, а во время тренировочных занятий. Моуриньо получил по ногам на тренировке, потому что выбрал не тот цвет формы. Его перепутали с обычным футболистом.

К счастью, все обошлось, Жозе с юмором отреагировал на ситуацию:

Никогда не надевайте те же цвета, что и игроки... Они могут отдать вам пас... Или ударить по ногам сзади.

Моуриньо и щенок

Свежая история — француз Аллен Сент-Максимен взял на тренировку свою собаку. Жозе пес так понравился, что он провел с ним всю тренировку. Португалец – известный собачник – когда умер его пес на Рождество еще во время работы в «Тоттенхэме», то тренер расплакался прямо у бровки поля.

Моуриньо и снег

Жозе, конечно, жил в Англии, поэтому очень хорошо знаком не только с солнечными Португалией и Испанией, но вот снегу в Турции он радуется словно ребенок.

Контракт Моуриньо истекает в июне 2026 года. Впереди нас наверняка ждут еще интересные истории.

Источник - soccer.ru

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