Лига чемпионов: "Реал" жаждет реванша, "Интер" против "Баварии"

Сегодня завершатся четвертьфиналы Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных матчей состоятся последние две игры.

«Реал Мадрид» попытается отомстить «Арсеналу», которому они с огромной разницей проиграли в Англии. Эта пара определит соперника ПСЖ.

В другом матче «Интер» примет «Баварию». Команда, которая пройдет в следующий этап, встретится с «Барселоной».

Отметим, что полуфиналы пройдут 29–30 апреля и 6–7 мая.

Лига Чемпионов

1/4 финала, ответные матчи

16 апреля

23:00. «Реал Мадрид» – «Арсенал»

Первая игра – 0:3

23:00. «Интер» — «Бавария»

Первая игра – 2:1

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