Лига чемпионов: "Реал" жаждет реванша, "Интер" против "Баварии"

Сегодня завершатся четвертьфиналы Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в рамках ответных матчей состоятся последние две игры.
«Реал Мадрид» попытается отомстить «Арсеналу», которому они с огромной разницей проиграли в Англии. Эта пара определит соперника ПСЖ.
В другом матче «Интер» примет «Баварию». Команда, которая пройдет в следующий этап, встретится с «Барселоной».
Отметим, что полуфиналы пройдут 29–30 апреля и 6–7 мая.
Лига Чемпионов
1/4 финала, ответные матчи
16 апреля
23:00. «Реал Мадрид» – «Арсенал»
Первая игра – 0:3
23:00. «Интер» — «Бавария»
Первая игра – 2:1
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