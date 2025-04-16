16 Апреля 2025
RU

ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов для французских клубов всех времён

Мировой футбол
Новости
16 Апреля 2025 09:00
17
ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов для французских клубов всех времён

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил английской «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2024/2025 со счётом 2:3.

Как сообщает İdman.biz, при этом подопечные Луиса Энрике вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира по сумме двух встреч (5:4), таким образом, установив рекорд по этому показателю среди французских клубов. Об этом сообщает статистический портал OptaJean.

Лига чемпионов . 1/4 финала. Второй матч
15 апреля 2025, вторник. 23:00

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 3:2

Голы: 0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'

По информации источника, парижане вышли в девятый полуфинал Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. В прошлом ни одному французскому клубу не покорялась данная отметка. Ранее восемь выходов в четвёрку сильнейших турнира, помимо ПСЖ, было у «Марселя».

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем двухматчевого противостояния, где в ответной игре встретятся мадридский «Реал» и «Арсенал». Первая игра между командами завершилась разгромной победой «канониров» со счётом 3:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Отчет дня Лиги чемпионов: рекорды, достижения
12:20
Мировой футбол

Отчет дня Лиги чемпионов: рекорды, достижения

"Барселона" впервые с сезона 2018/19 вышла в полуфинал
Хватает за нос, всех критикует, радуется снегу и играет с собакой. Чем занят Моуриньо в Турции - ФОТО
11:32
Мировой футбол

Хватает за нос, всех критикует, радуется снегу и играет с собакой. Чем занят Моуриньо в Турции - ФОТО

Никто в футболе не умеет так изящно вызывать ажиотаж вокруг своей персоны, как это делает португалец
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Лига чемпионов: "Реал" жаждет реванша, "Интер" против "Баварии"
09:51
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал" жаждет реванша, "Интер" против "Баварии"

В рамках ответных матчей состоятся последние две игры
Моуринью вспомнил, что ему сказал первый человек, встретивший его в "Челси"
09:28
Мировой футбол

Моуринью вспомнил, что ему сказал первый человек, встретивший его в "Челси"

Португальский специалист тогда не услышал слов приветствия
В Лиге чемпионов сменился лидер бомбардирской гонки
02:30
Мировой футбол

В Лиге чемпионов сменился лидер бомбардирской гонки

Форвард "Боруссии" вышел в лидеры благодаря хет-трику в ворота "Барселоны"

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО
15 Апреля 22:30
Бокс

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей