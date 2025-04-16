ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов для французских клубов всех времён

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил английской «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2024/2025 со счётом 2:3.

Как сообщает İdman.biz, при этом подопечные Луиса Энрике вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира по сумме двух встреч (5:4), таким образом, установив рекорд по этому показателю среди французских клубов. Об этом сообщает статистический портал OptaJean.

Лига чемпионов . 1/4 финала. Второй матч

15 апреля 2025, вторник. 23:00

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 3:2

Голы: 0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'

По информации источника, парижане вышли в девятый полуфинал Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. В прошлом ни одному французскому клубу не покорялась данная отметка. Ранее восемь выходов в четвёрку сильнейших турнира, помимо ПСЖ, было у «Марселя».

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с победителем двухматчевого противостояния, где в ответной игре встретятся мадридский «Реал» и «Арсенал». Первая игра между командами завершилась разгромной победой «канониров» со счётом 3:0.

İdman.biz