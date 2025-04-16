В Лиге чемпионов сменился лидер бомбардирской гонки

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала против «Барселоны» он оформил хет-трик, принес своей команде победу со счетом 3:1 и довел личный счёт голов в турнире до 13, сообщает İdman.biz.

Таким образом, 29-летний форвард обошел вингера каталонцев Рафинью (12 голов) и стал единоличным лидером в списке лучших снайперов турнира. Тройку замыкает Роберт Левандовски с 11 мячами.

В общей сложности в сезоне 2024/25 Гирасси провёл 40 матчей во всех соревнованиях, забил 28 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, по данным Transfermarkt.

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