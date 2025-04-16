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Легенда "Реала" назвала идеальную замену Анчелотти

Мировой футбол
Новости
16 Апреля 2025 02:13
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Легенда "Реала" назвала идеальную замену Анчелотти

Легенда «Реала» Фернандо Морьентес назвал Хаби Алонсо идеальным кандидатом на пост главного тренера мадридцев в случае ухода Карло Анчелотти, передает İdman.biz.

По его словам, нынешний наставник «Байера» уже прошёл все необходимые этапы в карьере, добился выдающихся результатов и полностью готов занять место на скамейке «сливочных».

«Мне нравится вариант из дома. Вообще ничего тратить не нужно. Он лидер, он неординарный, он идеально вписался бы в „Реал“, — цитирует Goal Морьентеса.

Анчелотти оказался под давлением после разгромного поражения от «Арсенала» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Несмотря на контракт до 2026 года, в прессе снова обсуждаются слухи о его возможном уходе и интересе со стороны сборной Бразилии.

Алонсо, в свою очередь, недавно продлил контракт с «Байером», который он привёл к историческому сезону — победе в Бундеслиге и выходу в финал Лиги Европы.

İdman.biz

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