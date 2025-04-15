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ШАНС "Реала" на реванш

Мировой футбол
Новости
15 Апреля 2025 16:18
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ШАНС "Реала" на реванш

«Реал Мадрид», проигравший «Арсеналу» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу, не утратил шансов на выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.biz, об этом свидетельствует история испанской команды в еврокубках.

IFFHS установил, что представитель Мадрида сталкивался с подобной ситуацией уже шесть раз. «Реал», проигравший с разницей в три и больше голов в первых еврокубковых матчах, вышел в плей-офф в трех из шести дуэлей. Если взглянуть на историю, то шансы команды на матч-реванш оцениваются в 50 процентов.

«Реал Мадрид» выиграл ответные матчи во всех шести выездных дуэлях, в которых уступил с разницей в три и больше голов. Однако в трех из них победы не хватило для прохода в следующий этап.

Еврокубковые противостояния, в которых «Реал Мадрид» проиграл первый матч с разницей в три и больше голов:

1964/65, Кубок Чемпионов
Четвертьфинал
«Бенфика» - «Реал» - 5:1, 1:2

1975/76, Кубок Чемпионов
1/8 финала
«Дерби Каунти» — «Реал» — 4:1, 1:5

1984/85, Кубок УЕФА
1/8 финала
«Андерлехт» – «Реал» – 3:0, 1:6

1985/86, Кубок УЕФА
1/8 финала
«Боруссия» М - «Реал» - 5:1, 0:4

1986/87, Кубок Чемпионов
Полуфинал
«Бавария» — «Реал» — 4:1, 0:1

2012/13, Лига чемпионов
Полуфинал
«Боруссия Дортмунд» – «Реал» – 4:1, 0:2

Отметим, что матч «Реал Мадрид» - «Арсенал» состоится завтра.

İdman.biz

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