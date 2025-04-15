Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии

Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов по футболу.
İdman.biz сообщает, что первые два полуфиналиста определятся в Англии и Германии.
«Барселона» примет «Боруссию Дортмунд», которую обыграла дома. К выездному матчу с «Астон Виллой» ПСЖ подойдет с преимуществом.
Отметим, что ответные матчи завершатся 16 апреля.
Лига Чемпионов
1/4 финала, ответные матчи
15 апреля
23:00. «Астон Вилла» – ПСЖ
Первая игра – 1:3
23:00. «Боруссия Дортмунд» — «Барселона»
Первые игры – 0:4
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