Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии

Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов по футболу.

İdman.biz сообщает, что первые два полуфиналиста определятся в Англии и Германии.

«Барселона» примет «Боруссию Дортмунд», которую обыграла дома. К выездному матчу с «Астон Виллой» ПСЖ подойдет с преимуществом.

Отметим, что ответные матчи завершатся 16 апреля.

Лига Чемпионов

1/4 финала, ответные матчи

15 апреля

23:00. «Астон Вилла» – ПСЖ

Первая игра – 1:3

23:00. «Боруссия Дортмунд» — «Барселона»

Первые игры – 0:4

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