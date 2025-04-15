15 Апреля 2025
RU

Стал известен возможный новый клуб звезды "Реала" Винисиуса Жуниора

Мировой футбол
Новости
15 Апреля 2025 09:00
22
Стал известен возможный новый клуб звезды "Реала" Винисиуса Жуниора

Клубы из Саудовской Аравии всё ещё стремятся подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2025 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в Х.

По данным источника, контакты между футболистом и представителями Про-Лиги Саудовской Аравии всё ещё остаются активными, несмотря на то что бразильский футболист неоднократно выражал желание играть за «Реал». Утверждается, что речь идёт о возможном трансфере футболиста в «Аль-Ахли», который проявляет самый большой интерес к игроку.

Срок действующего соглашения игрока с мадридским клубом истекает летом 2027 года. В текущем сезоне у Винисиуса 19 голов + 11 ассистов в 44 матчах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии
09:33
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии

Ответные матчи завершатся 16 апреля
Неймар остался без главного тренера
09:19
Мировой футбол

Неймар остался без главного тренера

Отставка наставника произошла в день 113-летия клуба
Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"
02:10
Мировой футбол

Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"

Итальянец настраивает подопечных на реванш с "Арсеналом"
Ла Лига: "Атлетико" одолел аутсайдера - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:59
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико" одолел аутсайдера - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мадридский клуб обязан брать три очка на своем поле

Серия А: "Наполи" разгромил "Эмполи" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Наполи" разгромил "Эмполи" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Италии завершается 32-й тур национального первенства
Винисиус может покинуть "Реал": саудиты готовят беспрецедентное предложение
14 Апреля 23:47
Мировой футбол

Винисиус может покинуть "Реал": саудиты готовят беспрецедентное предложение

В "королевском клубе" уже присмотрели замену на случай ухода бразильца

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля
Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку
13 Апреля 13:11
MMA

Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Президент UFC высказался достаточно категорично