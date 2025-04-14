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Винисиус может покинуть "Реал": саудиты готовят беспрецедентное предложение

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2025 23:47
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Винисиус может покинуть "Реал": саудиты готовят беспрецедентное предложение

Переход нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию этим летом остаётся реальной возможностью.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Руководители и агенты из Бундеслиги и других европейских клубов, связанных с «Реалом», подтверждают, что такой вариант действительно рассматривается.

Саудовские клубы готовят трансфер, который может стать рекордным как по сумме, так и по зарплате игрока. В случае ухода Винисиуса главной целью мадридцев станет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне он провёл 43 матча, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 200 млн евро.

İdman.biz

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