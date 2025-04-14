Когда счет важен не только на табло: игрок “Ман Сити” устроил бурную вечеринку - ВИДЕО

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметился не только на поле, но и на вечеринке после уверенной победы его команды над «Кристал Пэлас» со счётом 5:2, передает İdman.biz.

Футболист, вышедший на замену в концовке матча, устроил бурное празднование в одном из модных ночных клубов Вест-Энда. Вместе с друзьями он нагулял счет в баре на 5000 фунтов стерлингов. По сообщениям британских СМИ, около часа ночи Грилиш вышел на танцпол, где его встречали восторженные фанатки и модели.

За талантливого хавбека сборной Англии «Сити» в свое время заплатил 100 миллионов фунтов, и, похоже, он умеет наслаждаться как игрой, так и победами.

İdman.biz.