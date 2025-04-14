Звезды мадридского "Реала" подрались на тренировке

Джуд Беллингхэм оказался в центре конфликта на тренировке «Реала» после жесткого столкновения с Антонио Рюдигером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на По El Chiringuito, звезда сборной Англии не сдержал эмоций после грубого подката защитника, и между ними вспыхнула ссора, которую пришлось разнимать другим игрокам команды.

Инцидент произошёл накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», в котором мадридцы попытаются отыграть поражение 0:3. Несмотря на конфликт, оба футболиста, как ожидается, выйдут в стартовом составе Карло Анчелотти.

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