Мбаппе извинился за жесткий фол на игроке «Алавеса»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за грубый фол в матче 31-го тура Ла Лиги против «Алавеса», передает İdman.biz.

На 38-й минуте встречи француз ударил Антонио Бланко прямой ногой по голени, и после просмотра VAR был удален с поля. Несмотря на инцидент, Мбаппе извинился перед соперником.

«Это был довольно сильный удар, но в футболе такое случается. Килиан извинился, и это главное. Мы не держим зла. Грустно, что не удалось набрать очки — были близки к ничьей», — прокомментировал эпизод Бланко, слова которого приводит AS.

Антонио Бланко перешел в «Алавес» из «Реала» в 2023 году за 4 млн евро. После 31 тура команда из Витории идет на 17-м месте с 30 очками, опережая зону вылета на одно очко. «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.



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