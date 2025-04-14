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Голкипер "Баварии" установил антирекорд в истории мюнхенского клуба

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2025 20:36
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Голкипер "Баварии" установил антирекорд в истории мюнхенского клуба

21-летний Йонас Урбиг, временно заменяющий Мануэля Нойера в воротах «Баварии», установил нежелательный рекорд — он стал первым голкипером в истории клуба, не сумевшим сохранить ни одного «сухого» матча в своих первых пяти играх Бундеслиги.

Как передает İdman.biz, в последнем туре мюнхенцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2), упустив шанс сократить отставание в таблице. Ранее Урбиг пропускал в матчах с «Бохумом», «Унионом», «Санкт-Паули» и «Аугсбургом».

При этом в Лиге чемпионов вратарь уже дважды сохранял ворота «на замке», заменив травмированного Нойера в матче против «Байера» и отыграв на ноль в ответной встрече.

İdman.biz

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