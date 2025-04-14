Американский рэпер украсит футболки игроков "Барселоны"

Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим артистом, чей логотип появится на форме «Барселоны» в матче против мадридского «Реала» 11 мая, сообщает İdman.biz.

Это продолжение сотрудничества клуба со Spotify, согласно которому суперзвёзды музыкальной сцены украшают футболки каталонцев в Эль Класико.

Ранее «Барса» уже выходила на поле с символикой Дрейка, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G и Coldplay. Несмотря на слухи о Тейлор Свифт, переговоры с певицей зашли в тупик, и клуб остановился на фигуре Трэвиса Скотта.

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