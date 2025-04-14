Роналду - первый, Месси - пятый - СПИСОК

Объявлены футболисты, одержавшие наибольшее количество побед в национальных чемпионатах.
Как сообщает İdman.biz, список IFFHS возглавляет Криштиану Роналду.
Он победил в 500 матчах чемпионата в составе различных клубов. За португальской звездой следуют бразильцы Фабио и Рожерио Сени. Лионель Месси занимает пятое место в таблице.
Криштиану Роналду - 500
Фабио – 484
Рожерио Сени – 470
Дуги Грей – 465
Лионель Месси – 441
Эмерсон Леао – 440
Райан Гиггз – 425
Фернандиньо – 423
Икер Касильяс – 418
Роберто Динамит – 415
Лука Модрич – 409
Джанлуиджи Буффон – 408
Карим Бензема – 406
Луис Суарес – 404
Роберто Карлос – 403
Алек Макнейр – 401
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