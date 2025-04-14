Роналду - первый, Месси - пятый - СПИСОК

Объявлены футболисты, одержавшие наибольшее количество побед в национальных чемпионатах.

Как сообщает İdman.biz, список IFFHS возглавляет Криштиану Роналду.

Он победил в 500 матчах чемпионата в составе различных клубов. За португальской звездой следуют бразильцы Фабио и Рожерио Сени. Лионель Месси занимает пятое место в таблице.

Криштиану Роналду - 500

Фабио – 484

Рожерио Сени – 470

Дуги Грей – 465

Лионель Месси – 441

Эмерсон Леао – 440

Райан Гиггз – 425

Фернандиньо – 423

Икер Касильяс – 418

Роберто Динамит – 415

Лука Модрич – 409

Джанлуиджи Буффон – 408

Карим Бензема – 406

Луис Суарес – 404

Роберто Карлос – 403

Алек Макнейр – 401

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