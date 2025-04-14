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"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2025 10:16
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"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера

Испанская футбольная команда «Севилья» объявила о назначении испанского специалиста Хоакина Капарроса на должность главного тренера.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба.

По официальной информации, клуб достиг договорённости о том, что 69-летний испанец станет главным тренером после завершения этого сезона. О финансовых условиях сделки никакой информации нет.

Это будет четвёртый период Капарроса в должности главного тренера после работы с клубом в 2000-2005 годах, а также в сезоне-2017/2018 и 11 матчей в конце сезона-2018/2019.

Сейчас «Севилья» занимает 13-ю строчку испанской Ла Лиги, имея в своём активе 36 очков после 31 сыгранного матча.

Следующую игру «Севилья» проведёт с «Алавесом» в рамках 32-го тура Ла Лиги. Матч запланирован на воскресенье, 20 апреля.

Вчера, 13 апреля, «Севилья» объявила об увольнении Гарсии Пимьенты с поста тренера команды.

İdman.biz

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