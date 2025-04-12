Серия А: "Интер" празднует уверенную победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В итальянской Серии А проходят матчи 32-го тура.

Как передает İdman.biz, в субботу, 12 апреля, запланированы три матча.

В первой встрече игрового дня «Венеция» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Монцу».

В свою очередь, лидер чемпионата, миланский «Интер», на своём поле отпраздновал уверенную победу над «Кальяри» со счетом 3:1.

В заключительном матче дня «Ювентус» примет «Лечче».

Серия А

32-й тур

12 апреля

«Венеция» – «Монца» 1:0

Гол: Фила (1:0), 72

«Интер» – «Кальяри» 3:1

Голы: Арнаутович (1:0), 13, Мартинес (2:0), 26, Пикколи (2:1), 48, Биссек (3:1), 55

«Ювентус» – «Лечче»

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