Серия А: "Интер" празднует уверенную победу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В итальянской Серии А проходят матчи 32-го тура.
Как передает İdman.biz, в субботу, 12 апреля, запланированы три матча.
В первой встрече игрового дня «Венеция» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Монцу».
В свою очередь, лидер чемпионата, миланский «Интер», на своём поле отпраздновал уверенную победу над «Кальяри» со счетом 3:1.
В заключительном матче дня «Ювентус» примет «Лечче».
Серия А
32-й тур
12 апреля
«Венеция» – «Монца» 1:0
Гол: Фила (1:0), 72
«Интер» – «Кальяри» 3:1
Голы: Арнаутович (1:0), 13, Мартинес (2:0), 26, Пикколи (2:1), 48, Биссек (3:1), 55
«Ювентус» – «Лечче»
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