Драка на заседании Совета директоров "Бешикташа" — ВИДЕО

На заседании Совета директоров стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» произошел инцидент.

Как сообщает İdman.biz, во время собрания вспыхнула ссора между главой совета Тевфиком Ямантюрком и бывшим президентом клуба Хасаном Аратом. Все началось с выступления Арата, во время которого у него произошла словесная перепалка с присутствующими в зале.

В конфликт вмешался Ямантюрк, и диалог между ним и экс-президентом закончился тем, что Ямантюрк ударил Арата кулаком.

После инцидента заседание было отложено.

İdman.biz