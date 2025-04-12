Драка на заседании Совета директоров "Бешикташа" — ВИДЕО

На заседании Совета директоров стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» произошел инцидент.
Как сообщает İdman.biz, во время собрания вспыхнула ссора между главой совета Тевфиком Ямантюрком и бывшим президентом клуба Хасаном Аратом. Все началось с выступления Арата, во время которого у него произошла словесная перепалка с присутствующими в зале.
В конфликт вмешался Ямантюрк, и диалог между ним и экс-президентом закончился тем, что Ямантюрк ударил Арата кулаком.
После инцидента заседание было отложено.
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