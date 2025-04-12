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"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2025 09:00
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"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении футболиста и предложил «блаугране» сумму в размере € 275 млн за трансфер.

Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

İdman.biz

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