"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении футболиста и предложил «блаугране» сумму в размере € 275 млн за трансфер.

Отметим, что в случае перехода трансфер Ямаля может стать самым дорогим в истории футбола.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

İdman.biz