В крушении вертолета над Гудзоном погибла семья экс-президента "Барселоны" - ФОТО

Семья бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Агусти Монталя трагически погибла в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Среди жертв — его внучка Мерсе Кампруби, ее супруг Агустин Эскобар и трое их детей, сообщает İdman.biz.

Вертолет, выполнявший обзорный полет над городом, рухнул в реку Гудзон вскоре после взлета. Несмотря на попытки спасти пассажиров, все они скончались в больнице. Расследование причин катастрофы продолжается.

Мерсе Кампруби также была сестрой Жоана Кампруби — главы оппозиционного движения «Som un Clam», критикующего нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

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