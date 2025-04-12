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Сына легенды "Реала" травмируют фанаты мадридского "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2025 02:10
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Сына легенды "Реала" травмируют фанаты мадридского "Атлетико"

Сын легендарного игрока «Реала» Хуанито - Роберто Гомес сообщил о жестоких и шокирующих сообщениях, которые получает от фанатов мадридского «Атлетико», сообщает İdman.biz.

После гибели отца в автокатастрофе в возрасте 37 лет, Роберто продолжает сталкиваться с травлей — ему присылают фотографии с места трагедии. Он назвал это «больным и безумным» поведением.

По словам Роберто, он не понимает, чем вызвана такая ненависть к его отцу, которого фанаты «Реала» продолжают чтить, скандируя его имя на седьмой минуте каждого матча.

Несмотря на личную боль, Гомес выразил веру в то, что нынешний «Реал» способен на подвиг, как в играх с «Манчестер Сити», и может изменить ход противостояния с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

İdman.biz

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