Футболистов обвиняют в рекламе нелегального сайта для ставок

Прокуратура Милана обвиняет футболистов Николо Фаджоли и Сандро Тонали в рекламе нелегального сайта для ставок.

Как сообщает Calcio Finanza со ссылкой на материалы расследования, футболисты «Фиорентины» и «Ньюкасла» рекламировали нелегальную букмекерскую платформу среди спортсменов. За каждого приглашенного игрока они получали вознаграждение в виде бонусов на игровые счета и уменьшение долгов, накопившихся из-за ставок.

Как передает İdman.biz, отмечается, что Тонали и Фаджоли пригласили на нелегальный сайт 20 игроков, в числе которых есть не только футболисты, но и другие спортсмены.

Напомним, в ходе расследования дела Тонали и Фаджоли о ставках были обнаружены еще 12 футболистов, игравших на нелегальных сайтах. Среди них - Алессандро Флоренци, Николо Дзаньоло, Маттиа Перин, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Фаджоли и Тонали были дисквалифицированы в конце 2023 года на 7 и 10 месяцев соответственно за ставки на футбольные матчи.

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