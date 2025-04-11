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Экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" может возглавить "Лейпциг"

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2025 02:04
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Экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" может возглавить "Лейпциг"

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас может продолжить тренерскую карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Germany, 37-летний специалист рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера «РБ Лейпциг» после увольнения Марко Розе.

Фабрегас проводит свой дебютный сезон в качестве тренера, возглавляя итальянский «Комо», который на данный момент занимает 13-е место в Серии А и находится на уверенной дистанции от зоны вылета. Успешное выступление команды не осталось незамеченным в Европе.

Кроме Фабрегаса, «Лейпциг» также рассматривает кандидатуры Дэнни Рёля из «Шеффилд Уэнсдей», Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас» и бывшего тренера «Бенфики» Рогера Шмидта. Однако главным препятствием считается сложность в переговорах с Томасом Франком из «Брентфорда».

Если переход состоится, это станет серьёзным шагом вперёд для Фабрегаса в его тренерской карьере.

İdman.biz

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