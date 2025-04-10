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"Барселона" начала переговоры с Фликом

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2025 23:50
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"Барселона" начала переговоры с Фликом

Руководство «Барселоны» провело переговоры с агентом Пини Захави, представляющим интересы главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку выразили полное удовлетворение работой немецкого специалиста и намерены продлить с ним контракт до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один год.

Под руководством Флика, возглавившего «Барселону» прошлым летом, команда после 30 туров лидирует в чемпионате Испании с 67 очками. Кроме того, каталонцы уверенно начали четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0.

İdman.biz

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