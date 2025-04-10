50 лет назад "Атлетико" выиграл Межконтинентальный кубок - ВИДЕО

50 лет назад - 10 апреля 1975 года, «Атлетико» в первый и последний раз в своей истории выиграл Межконтинентальный кубок.

Как сообщает İdman.biz, финалист Кубка европейских чемпионов победил по итогам двухматчевого противостояния аргентинскую команду «Индепендьенте» со счетом 2:0 (0:1, 2:0).

«Атлетико», 11 раз становившийся чемпионом Ла Лиги, последний раз в 2021 году, также на международной арене трижды побеждал в Лиге Европы, один раз - в Кубке обладателей кубков и трижды - в Суперкубке УЕФА.

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