"Лацио" и "Манчестер Юнайтед" сыграют на выезде, "Тоттенхэм" и "Лион" - дома

Сегодня стартуют четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр состоятся четыре матча.

«Буде-Глимт» примет «Лацио», а «Рейнджерс» — «Атлетик». В двух других встречах примут участие представители «Большой пятерки». «Лион» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» - с «Айнтрахтом».

Отметим, что ответные матчи состоятся 17 апреля.

Лига Европы

1/4 финала, первые игры

10 апреля

20:45. «Буде-Глимт» — «Лацио»

23:00. «Лион» — «Манчестер Юнайтед»

23:00. «Рейнджерс» – «Атлетик»

23:00. «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

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