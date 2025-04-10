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"Лацио" и "Манчестер Юнайтед" сыграют на выезде, "Тоттенхэм" и "Лион" - дома

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2025 10:01
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"Лацио" и "Манчестер Юнайтед" сыграют на выезде, "Тоттенхэм" и "Лион" - дома

Сегодня стартуют четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр состоятся четыре матча.

«Буде-Глимт» примет «Лацио», а «Рейнджерс» — «Атлетик». В двух других встречах примут участие представители «Большой пятерки». «Лион» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» - с «Айнтрахтом».

Отметим, что ответные матчи состоятся 17 апреля.

Лига Европы
1/4 финала, первые игры
10 апреля
20:45. «Буде-Глимт» — «Лацио»
23:00. «Лион» — «Манчестер Юнайтед»
23:00. «Рейнджерс» – «Атлетик»
23:00. «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

İdman.biz

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