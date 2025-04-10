10 Апреля 2025
RU

Левандовски устанавливает исторический рекорд в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2025 01:09
27
Левандовски устанавливает исторический рекорд в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» передает İdman.biz.

36-летний поляк поразил ворота своей бывшей команды на 48-й минуте, установив на табло счет 2:0.

Теперь в активе нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше турнира. По данным Opta, Левандовски стал первым в истории игроком, забившим десять или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов за три разных клуба.

Прежде он делал это во времена выступления за «Баварию» и все ту же «Боруссию». Роберт Левандовски представляет цвета «Барселоны» с 2022 года. В «Баварии» футболист играл с 2014 по 2022 год, а в «Боруссии» – с 2010 по 2014.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлены лучшие вратари мира
03:32
Мировой футбол

Объявлены лучшие вратари мира

Возглавляет список CIES Джанлуиджи Доннарумма
Левандовски обошел Роналду по скорости набора 105 голов в Лиге чемпионов
02:47
Мировой футбол

Левандовски обошел Роналду по скорости набора 105 голов в Лиге чемпионов

Форвард укрепил свои позиции в списке бомбардиров главного футбольного еврокубка
Лига чемпионов: "Барса" разгромила "Боруссию", ПСЖ празднует волевую победу - ВИДЕО
00:54
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Барса" разгромила "Боруссию", ПСЖ празднует волевую победу - ВИДЕО

Ответные матчи состоятся 15-16 апреля

Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти
9 Апреля 20:56
Мировой футбол

Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти

Итальянского специалиста может спасти от отставки только чудо
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
9 Апреля 20:15
Мировой футбол

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

«Реал» и «Бавария» ожидаемо не вошли даже в первую пятерку
В отеле принадлежащий Роналду произошел пожар - ВИДЕО
9 Апреля 19:05
Мировой футбол

В отеле принадлежащий Роналду произошел пожар - ВИДЕО

Ранее португалец усилил свою охрану

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата