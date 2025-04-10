Левандовски устанавливает исторический рекорд в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» передает İdman.biz.

36-летний поляк поразил ворота своей бывшей команды на 48-й минуте, установив на табло счет 2:0.

Теперь в активе нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше турнира. По данным Opta, Левандовски стал первым в истории игроком, забившим десять или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов за три разных клуба.

Прежде он делал это во времена выступления за «Баварию» и все ту же «Боруссию». Роберт Левандовски представляет цвета «Барселоны» с 2022 года. В «Баварии» футболист играл с 2014 по 2022 год, а в «Боруссии» – с 2010 по 2014.

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