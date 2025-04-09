Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

После завершения первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА аналитический суперкомпьютер Opta обнародовал обновлённые шансы команд на итоговую победу в турнире.

Как передает İdman.biz, главным претендентом на трофей оказался лондонский «Арсенал», вероятность триумфа которого оценивается в 28,4%.

В тройку фаворитов также вошли испанская «Барселона» (22,4%) и итальянский «Интер» (21,1%). На четвёртой позиции находится французский ПСЖ с показателем 18,8%.

Значительно меньше шансов на успех у мюнхенской «Баварии» (3,7%), «Астон Виллы» (3,2%), дортмундской «Боруссии» (1,3%) и мадридского «Реала», который, несмотря на статус действующего победителя турнира, замыкает рейтинг с показателем 1,1%.

В первых етвертьфинальных матчах «Арсенал» разгромил на своем поле «Реал» (3:0), а миланский «Интер» на выезде переиграл мюнхенскую «Бавариб» (2:1).

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» одержал победу в финале над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0. Мадридцы остаются абсолютными рекордсменами по числу побед в турнире — на их счету 15 трофеев.

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