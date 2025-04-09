В отеле принадлежащий Роналду произошел пожар - ВИДЕО

В отеле Pestana CR7 в марокканском Марракеше, который принадлежит легендарному Криштиану Роналду, произошел пожар.

Об этом передает İdman.biz со ссылкой на Metropoles.

По их информации, пожар произошел в одной из пустых комнат отеля, вероятно, из-за короткого замыкания. Расследование причин пожара продолжается. Благодаря оперативным действиям персонала отеля и пожарных никто не пострадал.

Pestana CR7 - это сеть отелей, которая принадлежит Роналду. Помимо Марракеша, у 40-летнего форварда "Аль-Насра" также есть отели в родной Португалии (Лиссабон и Фуншал), Испании (Мадрид), Англии (Манчестер) и Франции (Париж).

Ранее Криштиану Роналду усилил свою охрану из-за угроз в адрес семьи футболиста.

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