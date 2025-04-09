Хавбек "Арсенала" вошел в историю Лиги чемпионов

Полузащитник английской футбольной команды «Арсенала» Деклан Райс стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025, оформив дубль прямыми ударами со штрафных. Его команда на своём поле разгромила мадридский «Реал» со счётом 3:0.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Global Soccer Awards, ранее подобное достижение покорялось лишь четырём футболистам - Ривалдо, Криштиану Роналду, Неймару и Хакиму Зиешу. Райс забил на 58-й и 70-й минутах встречи, установив редкое и престижное достижение в истории турнира.

Ответный матч пройдёт 16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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